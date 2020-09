Dommar set foten ned for omstridde nye reglar i postverket i USA

utenriks

Dommaren kallar endringane eit «politisk motivert angrep på effektiviteten til postvesenet» og innfører ei mellombels åtgjerd, i tråd med det 14 delstatar har bede om.

Delstatane ønskjer å stanse ei ny ordning som inneber at postbilane skal forlate sorteringssentralane på oppsett tid, uavhengig av om det er meir post som må lastast eller ei. Dei ønskjer òg å tvinge postvesenet til å behandle valrelatert post som A-post.

Mange poststemmer

Dommaren viste til at Trump gjentekne gonger har angripe røysting via post, trass i at ordninga har fungert godt i lang tid. Presidenten hevdar røysting via post vil føre til utbreidd valfusk.

Som følgje av koronapandemien er det venta at rekordmange amerikanarar vil røyste via post i november. Delstatane har uttrykt uro for at forseinkingar kan føre til at veljarar ikkje får valkort eller registreringspapir tidsnok.

Dommaren seint på torsdag ut ein skriftleg ordre som ligg tett opptil delstatane sine krav. Den gjev postvesenet ordre om å halde att bilane så lenge det er post igjen å laste, og at all post relatert til valet skal behandlast som A-post. I tillegg blir postverket bede om å reinstallere alle postbehandlingsmaskinar som er nødvendige for å sikre rask handtering av valpost.

Vurderer

Talspersonen til postvesenet, Dave Partenheimer, seier organisasjonen vurderer dei juridiske moglegheitene sine.

– Men det skal ikkje vere tvil om at postverket står klart og er forplikta til å handtere det volumet av valpost som vi får, understrekar han.

Donald Lee Moak, medlem av styret i det amerikanske postvesenet USPS, avviser påstanden om at endringane er politisk motiverte som fullstendig grunnlause. Den nyinnsette postmeisteren Louis DeJoy har òg fleire gonger insistert på at handsaminga av valrelatert post er øvste prioritet i organisasjonen.

Dei 14 statane som har retta søksmål mot Trump-administrasjonen er Washington, Michigan, Wisconsin, Nevada, Colorado, Connecticut, Illinois, Maryland, Minnesota, New Mexico, Oregon, Rhode Island, Vermont and Virginia. I tillegg har Pennsylvania opna eit eige søksmål, det same har New York og Montana.

(©NPK)