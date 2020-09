50 år sidan Jimi Hendrix døydde

utenriks

Hendrix er mellom anna kjent for låtar som «Hey Joe», «Purple Haze» og ein særeigen coverversjon av Bob Dylans «All Along the Watchtower», og hadde ein kort, men intens karriere frå 1964 og fram til han døydde i 1970.

Då var Hendrix i London etter ein hektisk turné i Sverige, Danmark og Tyskland, og hadde, den 17. september, vore saman med den tyske kjærasten sin, Monika Dannemann. Dagen etter vart han funnen medvitslaus, og seinare erklært død på sjukehuset. Årsaka er omtalt som ein overdose sovemedisin kombinert med alkohol.

Hendrix er, på linje med Rolling Stones og Beatles, synonymt med London på 1960-talet.

Han vart fødd i Seattle i 1942, som Johnny Allen Hendrix, og levde gjennom ein vanskeleg barndom og ein periode som soldat. Han kom inn i musikarmiljøet då han flytta til New York i 1964, og spelte her mellom anna med Isley Brothers, Little Richard og Ike & Tina Turner.

Det var òg her han vart kjend med Linda Keith, den dåverande kjærasten til Keith Richards. Den unge modellen og musikkelskaren hadde eit breitt kontaktnett, og møtet vart eit vendepunkt i karrieren til Hendrix. Keith har seinare fortalt historia i eit intervju med The Guardian.

Hendrix flytta til den britiske hovudstaden i 1966, som ein ganske ukjend 23-åring. Før det hadde gått mange månadane var det store gjennombrotet eit faktum, godt hjelpt av Hendrix' nyskapande spelestil og dramatiske sceneshow der han mellom anna spelte med tennene og tende på gitaren.

Leilegheita i 23 Brook Street i Mayfair, der Hendrix budde mesteparten av perioden i London, saman med den dåverande kjærasten sin Kathy Etchingham, er i dag eit museum.

