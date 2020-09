Schwarzenegger manar til grøne koronainvesteringar

utenriks

Styresmaktene verda over brukar no mykje pengar for å få fart på økonomien igjen, etter at mange stengde ned som følgje av koronapandemien.

– Dette er så store summar at dei kan omgjere samfunn. Vi har ei utruleg moglegheit her, sa Schwarzenegger då han via video frå Los Angeles, talte på Austrian World Summit.

Sidan Schwarzenegger gjekk av som guvernør i California i 2011, har den republikanske politikaren engasjert seg i tema knytt til klima og miljø.

– Når vi høyrer at styresmaktene planlegg å bruke stimulusløyvingar på å redde fossil energiindustri, må vi spørje oss sjølv: Dersom investorar ikkje støttar desse selskapa, kvifor burde skattebetalarar? sa han, og la til at ein ikkje må investere i det som høyrer fortida til.

