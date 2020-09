Nordiske land fordømmer forgiftinga av Aleksej Navalnyj på det sterkaste

utenriks

Fellesfråsegna kjem etter at ministrane torsdag var samla for å diskutere tryggleiks- og utanrikspolitikk i Danmark, opplyser Utanriksdepartementet i ei pressemelding.

«Ministrane fordømer på det sterkaste forgiftinga av den russiske opposisjonsleiaren Aleksej Navalnyj og ber Russland gjennomføre ei upartisk og gjennomsiktig etterforsking», står det.

Brot på folkeretten

Navalnyj vart sjuk på ei flyging i Russland 20. august. Etter internasjonalt press vart han flogen til Berlin, der det vart påvist at han var forgifta med nervegifta novitsjok.

I fellesfråsegna ber utanriksministrane om at etterforskinga i Russland må involvere ekspertar frå Organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen (OPCW).

«Eit kvart angrep med eit kjemisk våpen er eit klårt brot på folkeretten, som undergrev eksisterande normer mot å bruke masseøydeleggingsvåpen. Verdssamfunnet må sjå at dei som står bak det blir haldne ansvarleg», skriv dei.

Dei understrekar at angrepet er eit angrep på demokratiet i Russland og brot på menneskerettane.

«Vi beklagar dette alvorlege slaget mot demokrati og politisk pluralitet i Russland», står det.

Fann giftrestar på flaske

Navalnyj kunne tysdag for første gong puste utan hjelp etter forgiftinga. Eit militært tysk laboratorium konkluderte tidleg med at Navalnyj hadde vorte forgifta med nervegifta novitsjok frå sovjettida.

Dette er sidan stadfesta av laboratorium i Frankrike og Sverige. Tyskland har òg sendt prøver til OPCW i Haag.

Medarbeidarar av opposisjonsleiaren hevda torsdag at Navalnyj har fått i seg gifta frå ei vassflaske då han var i den russiske byen Tomsk i Sibir.

Navalnyj fekk først behandling på sjukehus i Russland, og russiske legar har nekta for at dei har funne teikn til at han vart forgifta. Så langt er det heller ikkje starta etterforsking av hendinga.