Navalnyjs medarbeidarar hevdar han vart forgifta på hotellet

Navalnyj vart alvorleg sjuk under eit besøk i Tomsk 20. august. Etter internasjonalt press vart han flogen til Berlin, der det vart påvist at han var forgifta med nervegifta novitsjok.

Teorien var først at han vart forgifta då han drakk te på flyplassen før han gjekk om bord i flyet til Moskva, der han vart akutt sjuk.

Navalnyjs medarbeidarar opplyser no på Instagram-kontoen til politikaren at han truleg vart forgifta ved å drikke vatn frå ei flaske på hotellrommet i Tomsk, skriv Reuters.

Tok med alt

Medarbeidarane fortel at dei straks fekk mistanke om forgifting og difor tok med seg «alt som reint hypotetisk kunne ha vore nytta» og overlét det til legane i Tyskland.

– At dette ikkje skulle undersøkjast i Russland, var temmeleg sjølvsagt, skriv Navalnyjs medarbeidarar, som lovar å offentleggjere fleire detaljar torsdag kveld.

Militær nervegift

Eit militært tysk laboratorium konkluderte tidleg med at Navalnyj hadde vorte forgifta med nervegifta novitsjok frå sovjettida.

Dette er sidan stadfesta av laboratorium i Frankrike og Sverige.

Tyskland har òg sendt prøvar til Organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen (OPCW) i Haag.

OPCW analyserer

Leiaren i OPCW, Fernando Arias, stadfestar at prøvane no blir analyserte og at Tyskland om kort tid vil få oversendt resultatet.

OPCW hadde tidlegare berre mandat til å fastslå om kjemiske våpen var nytta, ikkje kven som hadde nytta dei. Dette mandatet vart endra i 2018.

Fleire europeiske leiarar har retta skuldande peikefingrar mot Russland etter forgiftinga av Navalnyj, men leiinga i Kreml nektar for å ha stått bak og kallar skuldinga absurd.

