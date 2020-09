Lokale koronanedstengingar i England

utenriks

Innbyggjarane i seks område rundt byen Newcastle blir tilrådd frå fredag å unngå kontakt med personar utanfor familie eller nær omgangskrins. Restaurantar og andre stader der folk kan samlast innandørs, må òg halde stengt frå klokka 22 om kvelden til 5 om morgonen.

– Kampen mot koronaviruset er ikkje over. Medan vi gjer alt vi kan for å fri oss frå klørne til pandemien, med vintermånadene ved horisonten, må vi førebu oss og styrkje forsvara våre, sa helseminister Matt Hancock til Parlamentet torsdag.

– No er tida for å samle oss mot vår felles fiende, understrekar han.

Onsdag vart det meldt om rundt 4.000 nye koronatilfelle i Storbritannia. I den nordaustlege byen Sunderland er det no meldt om rundt 103 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar, langt over det nasjonale gjennomsnittet, påpeika Hancock.

Så langt har 378.000 personar i Storbritannia testa positivt for viruset. Over 41.500 har døydd.

