Ex-opprørsleiar meiner presidentvalet på Elfenbeinskysten ikkje kan gjennomførast

– Å gjennomføre valet 31. oktober gjev inga meining. Å delta er å godkjenne institusjonelt statskupp av Alassane Ouattara, sa Soro til journalistar i Paris torsdag.

Han understreka likevel at han framleis stiller som presidentkandidat, sjølv om ein ivoriansk domstol måndag vedtok at kandidaturet hans er ugyldig fordi han i april vart dømd for underslag av offentlege midlar.

– Kandidaturet mitt står stødig. Det er uforanderleg og ugjenkalleleg, understreka Soro.

Domstolen nektar 40 av 44 kandidatar å stille til val, inkludert den tidlegare presidenten i landet, Laurent Gbagbo.

Kandidaturet til president Alassane Ouattara, som stiller til attval, vart godkjent, sjølv om mange meiner at å stille til ein tredje periode er grunnlovsstridig.

Soro var blant støttespelarane til Ouattara då borgarkrigen i landet braut ut i 2010, som følgje av at Gbagbo ikkje anerkjende valsigeren til Ouattara. Soro vart sidan statsminister, men har sidan 2019 vore på kant med Ouattara.

