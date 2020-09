EU varslar stort gasskutt

utenriks

Det kjem fram i detaljerte analysar av det nye klimamålet. Analysane vart offentleggjorde av EU-kommisjonen i Brussel torsdag.

EU har i dag eit mål om å kutte utsleppa av klimagassar med 40 prosent frå 1990-nivå innan 2030. Kommisjonen har no gjort framlegg om å auke dette til 55 prosent.

Men ei slik skjerping vil få store konsekvensar for olje- og gassmarknadane.

Ifølgje EU-kommisjonen er det nemleg store pengesummar å spare. Medlemslanda i EU vil ifølgje utrekningane bruke heile 100 milliardar euro mindre på energiimport dei neste ti åra dersom det skjerpa målet blir vedteke.

Fram mot 2050 kan det bli snakk om 3.000 milliardar euro spart.

Fossilt kutt

Forklaringa ligg i at utsleppskuttet vil føre til ein kraftig reduksjon i bruken av fossile brensel i EU:

* Bruken av kol vil gå ned med 70 prosent frå 2015-nivå innan 2030.

* Bruken av olje vil gå ned med 30 prosent.

* Bruken av naturgass vil gå ned med 25 prosent.

Samstundes ventar dei at bruken av fornybar energi vil auke til 38–40 prosent.

For mykje for nokon, ikkje nok for andre

Klimamålet vart kunngjort av kommisjonssjef Ursula von der Leyen då ho onsdag heldt den faste årlege talen til EU-parlamentet om tilstanden i unionen.

– Eg erkjenner at denne auken frå 40 til 55 er for mykje for somme og ikkje nok for andre. Men konsekvensutgreiinga vår viser tydeleg at økonomien og industrien vår kan klare dette, sa ho.

Det blir no opp til EU-parlamentet og medlemslanda å avgjere om dei kan godta det nye målet.

Noreg har allereie signalisert støtte til ei skjerping av EUs mål til 55 prosent.

