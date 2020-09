Dødsfall og store materielle skadar etter orkanen Sally

utenriks

Dei to var i Orange Beach i Alabama. Borgarmeister Tony Kennon fortel at dei fleste gatene der no er fløymde over.

Sally slo inn over kysten av Alabama natt til onsdag med ein vindstyrke på opp mot 47 sekundmeter, ifølgje USAs nasjonale orkansenter (NHC).

Sidan orkanen bevegar seg svært langsamt framover – berre 5–7 kilometer i timen, rekk han å sleppe frå seg store mengder nedbør før han flyttar seg vidare.

På delar av sørkysten har det komme 480 millimeter regn. Hundretusenvis av heimar sør i landet er utan straum, og fleire stader har det komme rapportar om overfløymde gater.

I enkelte område sør i Alabama og nordvest i Florida er det framleis moglegheiter for betydelege flaum i elvar i dagane framover.

USAs meteorologiske senter åtvarar om at nokre av elvane kan få rekordhøge vassnivå og fløyme over både bruer og bustader i Alabama.

Torsdag og fredag blir det venta at Sally dreg seg nordaustover, mot delstaten Georgia.

Sally er den andre orkanen som rammar golfkysten på under tre veker. Fire andre tropiske stormar er òg under oppsegling i Atlanterhavet, eit fenomen som berre er registrert ein gong tidlegare, i september 1971, ifølgje USAs nasjonale orkansenter NHC.

