Scientific American sluttar opp om Biden

utenriks

Ifølgje redaktørane i det populærvitskaplege tidsskriftet, som har komme ut månadleg sidan 1845, var det liten intern debatt om avgjerda om å stille seg bak presidentkandidaten til Demokratane.

Donald Trump har vore ein mykje dårlegare president for forskingsmiljøet enn frykta, meiner sjefredaktør Laura Helmuth.

– Ein del av oppdraget vårt er å vise folk korleis verda fungerer og skrive om alt frå svarte hol, evolusjon og virus til systematisk rasisme. Vi føler at det som eit ledd i dette oppdraget er vår plikt å åtvare folk om at Trump har vore katastrofal for forsking, vitskap, helse og miljø, seier ho.

Biden lyttar derimot til vitskapen, meiner redaktørane til tidsskriftet.

(©NPK)