– Noreg har gjentekne gonger oppmoda EU til å heve ambisjonane sine til 55 prosent. Både statsminister Erna Solberg og eg har teke dette opp med kommisjonen fleire gonger. Eg er glad for å sjå at kommisjonen no foreslår same tal som vi har argumentert for, seier Rotevatn.

– Kommisjonsforslaget til forsterka klimamål for 2030 er ei svært god nyheit for klimaet i verda, seier han.

(©NPK)