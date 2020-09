Over 100 arresterte i Tyrkia for påståtte band til kuppforsøket for fire år sidan

utenriks

106 personar er arresterte, dei fleste av dei soldatar, melder nyheitsbyrået Anadolu onsdag.

Påtalemakta i Istanbul har utskrive arrestordre på i alt 132 mistenkte personar, blant dei 82 soldatar. Dei andre er anten pensjonerte medlemmer av forsvaret eller personar som har fått sparken frå militæret.

Arrestasjonane vart gjorde i politiaksjonar i 34 av dei 81 provinsane i landet.

Erdogan skuldar Fethullah Gülen, ein tidlegare alliert som no bur i eksil i USA, for å stå bak kuppforsøket for fire år sidan. Han blir òg skulda for å ha prøvd å infiltrere statlege tyrkiske institusjonar i fleire tiår. Sjølv avviser han skuldingane.

Rørsla til Gülen driv skular for tyrkarar i ei rekkje land, mellom anna i USA, Tyskland og Canada. Rørsla driv òg med hjelpearbeid og velgjerd.

Tusenvis er arresterte i Erdogan sitt forsøk på å reinske ut alle som måtte ha tilknyting til rørsla. Fredag skreiv påtalemakta i Ankara ut arrestordre på 60 personar. Blant dei var 48 advokatar som har vore forsvararar for personar som blir skulda for tilknyting til Gülen-nettverket og kuppet.

