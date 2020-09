Orkanen Sally nærmar seg USAs kyst

utenriks

Tysdag kveld lokal tid auka Sallys vindfart frå 35,5 meter i sekundet til 38,9 sekundmeter, melder orkanvarslingssenteret NHC i Miami.

Det vart samtidig meldt om kraftig regn, røffe bølgjer og stormflod på delar av den nordvestlege kysten av Florida og Alabamas kyst. Opptil 10 centimeter med regn har allereie falle over delar av kysten. I Pensacola i Florida har vatn byrja å strøyme gjennom gatene.

På det tidspunktet var senteret til uvêret framleis over Mexicogolfen. Sally kan styrkje seg ytterlegare før senteret i uvêret når USAs sørlege kyst i morgontimane onsdag lokal tid, ifølgje prognosane.

Sally låg om lag 115 kilometer sør for Mobile i Alabama og omtrent same avstand sørvest for Pensacola i Florida natt til onsdag, norsk tid. Uvêret flytta seg då sakte nordover mot land med ein fart på 4 kilometer i timen.

– Ein orkan som går i 4 kilometer i timen har på alle måtar nærast stansa opp. Viss den ikkje flyttar seg vidare og den held seg i ro, får ein vanvettige mengder regn, seier Brian McNoldy, orkanforskar ved University of Miami.

Det er varsla nedbørsmengder på opptil 75 centimeter og historisk flaumnivå, ifølgje NHC.

