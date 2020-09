OECD: Verdsøkonomien krympar mindre enn anslått

utenriks

I førre prognose i juni spådde Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) at verdsøkonomien ville krympe med 6 prosent i år. No ser dei lys i enden av tunnelen.

Neste år spår OECD ein vekst på 5,0 prosent, medan den førre prognosen lydde på 5,2 prosent.

Pandemien har ramma svært ulikt i verda, men har ikkje gått så hardt ut over økonomien som frykta i Europa, USA og Kina, ifølgje OECD.

I India, Mexico og Sør-Afrika ser det derimot verre ut enn tidlegare anslått.

Bruttonasjonalproduktet i eurosona vil krympe med 7,9 prosent i år, for deretter å auke med 5,1 prosent neste år, spår OECD. I juni lydde prognosen på 9,5 prosents nedgang, eller i verste fall 11,5 prosent dersom det kom ei ny smittebølgje.

Tysklands bruttonasjonalprodukt blir venta å krympe med 5,4 prosent i år, men vil auke igjen med 4,6 prosent neste år, trur OECD.

Økonomien i USA vil ifølgje prognosen krympe med 3,8 prosent i inneverande år, medan veksten for neste år blir på 4 prosent.

Den kinesiske økonomien veks også i år, men med beskjedne 1,8 prosent. Neste år spår OECD ein økonomisk vekst på 8 prosent i Kina.