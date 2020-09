Libanon rakk ikkje frist for regjeringsdanning

utenriks

I ei fråsegn frå det franske presidentkontoret blir det beklaga at fristen glapp for Libanons politikarar, men det vart peikt på at det ikkje er for seint for ei regjeringsdanning.

Det har vore stillstand i forhandlingane om kriseregjeringa fordi det er usemje om kva for nokre av dei politiske fraksjonane som skal få finansdepartementet under seg.

Fristen på 15 dagar vart sett av Macron, som har pressa på for danninga av ei kriseregjering sett saman av spesialistar som kan få landet ut av den politiske og økonomiske krisa.

Den allereie alvorlege krisa i landet vart forverra av den enorme eksplosjonen i hamneområdet i Beirut i byrjinga av august. Nesten 200 menneske mista livet, og tusenvis vart skadde i ulykka som førte til enorme øydeleggingar.

(©NPK)