FN-gransking knyter Venezuelas president til lovbrot mot menneskja

Utanrettslege drap, systematisk bruk av tortur, bortføringar og tilfeldige arrestasjonar er blant skuldingane som blir retta mot regimet til Maduro i den første rapporten frå dei uavhengige ekspertane. Dei har på oppdrag frå FNs menneskerettsråd granska vilkåra i det søramerikanske landet.

Funna i rapporten er baserte på nesten 3.000 saker som er granska eller undersøkte, skriv nyheitsbyrået AP.

– Leiarane visste

Ekspertane meiner det er rimeleg grunn til å tru at både presidenten, forsvarsministeren og innanriksministeren var klar over lovbrota gjort av tryggingsstyrkar eller etterretningsorgan. Samstundes har toppleiarar både hatt makta over, og innsyn i, kva tryggingsstyrkane gjorde, noko som inneber at dei òg ber eit ansvar for det som har skjedd.

Ekspertane meiner at dei som står bak må stillast til ansvar, mellom anna for å sikre at det ikkje skjer igjen.

Det var i fjor at FNs menneskerettsråd gav ekspertane mandat til å granske menneskerettsbrot i Venezuela. Rapporten vil truleg forsterke kritikken mot regjeringa til Maduro, både i Venezuela og i utlandet.

– Systematiske åtak

Ifølgje dei tre forfattarane, som er frå Portugal, Chile og Storbritannia, har dei ikkje fått noko svar frå regjeringa.

– Desse handlingane vart gjorde i tråd med to statlege prinsipp, det eine var å slå ned på opposisjonen, det andre å kjempe mot kriminalitet, mellom anna ved å eliminere individ som vart oppfatta som kriminelle, seier Marta Valinas, ein av forfattarane.

– Vi ser òg på at dei dokumenterte lovbrota vart gjorde som del av eit omfattande og systematisk angrep mot sivilbefolkninga, legg ho til.

Økonomi i grus

Økonomien i Venezuela har dei siste åra vorte raserte mellom anna som følgje av at inflasjonen har auka kraftig. Millionar av innbyggjarar i landet har flykta til naboland, og det internasjonale presset har auka, både i form av amerikanske sanksjonar og det at fleire land har anerkjent opposisjonsleiaren Juan Guaidó som den legitime leiaren i landet.

Maduro meiner at dette er eit forsøk på å styrte han slik at andre land kan utnytte dei store oljeressursane til Venezuela.

Rapporten er 411 sider lang og byggjer på intervju med offer, pårørande, augevitne, politibetjentar, tenestemenn og dommarar, og dessutan videoar, satellittbilete og innhald på sosiale medium.

