Trump og Iran raslar med sablane

– Alle åtak frå Iran mot USA, uansett form, vil bli møtt med eit åtak mot Iran som vil vere 1.000 gonger større i omfang, skreiv Trump på Twitter seint måndag kveld.

Fråsegna kom etter at Politico skreiv at Iran planlegg eit attentat mot USAs ambassadør i Sør-Afrika, Lana Marks, som hemn for den amerikanske likvideringa av general Qasem Soleimani.

Leiaren for elitestyrken til den iranske Revolusjonsgarden vart drepen i eit amerikansk droneangrep i Irak 3. januar.

Politico viste til ein hemmelegstempla amerikansk etterretningsrapport, som dei hevdar at dei har fått tilgang til via ei kjelde i Trump-administrasjonen.

Iranske styresmakter sa måndag at påstanden er «grunnlaus» og ledd i «repeterande og rotne metodar for å skape ei anti-iransk stemning».

Ein talsmann for den iranske regjeringa følgde opp tysdag og åtvara, under ein TV-overført pressekonferanse, Trump mot å gjere det han omtalte som ein strategisk tabbe.

– Vi håpar at dei ikkje gjer ein ny strategisk tabbe. Dersom dei gjer det, vil dei bli vitne til Irans resolutte svar, sa Ali Rabiei.

Rabiei beklaga at presidenten i eit land som hevdar å sørgje for ro og orden i verda, «på sviktande grunnlag» kjem med slike «forhasta» og «tvilsame» utsegner.

Den iranske talsmannen bad vidare Trump «avstå frå nye eventyr» i eit forsøk på å sikre seg ein ny presidentperiode.

