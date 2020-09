Trump møtte latinamerikanske tilhengarar

utenriks

Arrangementet i Phoenix i Arizona vart kalla eit rundebordsmøte, men presidenten medgikk at det såg meir ut som eit valmøte.

Arrangementet fann stad innandørs. Fleire hundre menneske, dei fleste av dei utan munnbind, sat tett saman, ifølgje nyheitsbyrået AP.

Presidenten sa at han skulle vere til stades for å lytte til det dei frammøtte hadde å seie, men at han òg ville prøve å få opp temperaturen i folkemengda.

– Ein treng mykje energi for å gjere denne jobben ordentleg, sa Trump, som kritiserte presidentkandidaten til demokratane, Joe Biden, for å vere mesteparten av tida i heimstaten Delaware.

– Eg trur Delaware er ein bra stad, men ein må forlate den frå tid til annan, sa Trump.

Meiningsmålingar viser tett løp mellom Trump og Biden i den vanlegvis republikanskvennlege delstaten Arizona. Trump vil skape begeistring blant veljarane i delstaten med latinamerikansk bakgrunn ved å vise til at arbeidsløysa blant dei var låg før koronapandemien braut ut.

Denne delen av befolkninga har vorte hardt ramma av pandemien. I august var arbeidsløysa blant folk med latinamerikansk bakgrunn på 10,5 prosent. Trump lovar å få fart i økonomien og meiner Biden vil setje moglegheita for det i fare.

