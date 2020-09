utenriks

– Smitten er på eit høgt nivå. Talet på innlagde har stige. Seruminstituttet åtvarar om at vi står på kanten av noko som kan utvikle seg til ei bølgje nummer to. Det er no det gjeld, skriv statsminister Mette Frederiksen på Facebook.

Regjeringa har kalla til ein pressekonferanse klokka 12.30 der dei skal leggje dei nye restriksjonane fram.

(©NPK)