Merkel ut mot rasisme og antisemittisme

utenriks

– Vi kan vere glade for eit blomstrande jødisk liv, men det er berre ei side av røyndomen i dag. Den andre sida er at mange jødar ikkje føler seg trygge og respektert her i landet. Det er ei skam korleis rasisme og antisemittisme kjem til uttrykk. Dei forsvann aldri, men den siste tida har det vorte meir synleg og utan hemningar, sa Merkel på feiringa i ein synagoge i Berlin.

– Vi veit kor fort ord kan bli til handling, la ho til og viste til eit avverja åtak mot ein synagoge i Halle i fjor.

Sentralrådet for jødar i Tyskland er ein paraplyorganisasjon for jødiske organisasjonar med rundt 100.000 medlemmer. Leiar Josef Schuster sa på feiringa at «fleirtalet i folkesetnaden står bak oss, og det gjer òg partia».

– Men i det store og heile kunne kjærleiken til jødane vore større – eller i det minste respekten. Den manglar stadig oftare, sa Merkel.

Sentralrådet vart danna for 70 år sidan for å representere jødar som hadde overlevd folkemordet under naziveldet, og opphavleg var det tenkt som eit mellombels tiltak for å hjelpe til med emigrasjon. Ein rekna med at få av dei som hadde overlevd holocaust såg for seg ei framtid i Tyskland.

(©NPK)