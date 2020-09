Kina vil la EU-observatørar reise til Xinjiang

utenriks

Menneskerettsorganisasjonar seier at over ein millionar uigurar er innestengde i interneringsleirar der dei truleg blir utsette for politisk indoktrinering.

Det kinesiske kommunistpartiet vert ytterlegare pressa av det internasjonale samfunnet over dei påståtte handlingane i regionen.

Måndag pressa EU på for å få Kina til å sleppe uavhengige observatørar inn i Xinjiang og knytte framtidige handels- og investeringsavtalar med Beijing opp mot respekt for menneskerettar.

Som tilsvar uttalte ein talsmann for det kinesiske utanriksdepartementet at EU er «velkomne» til å besøkje området, slik at unionen «verkeleg kan forstå den reelle situasjonen og ikkje lener seg på rykte».

Kina har tidlegare avvist oppmodingar om å sleppe uavhengige observatørar inn i Xinjiang, og talsmannen stadfesta ikkje om utsendingane frå EU vil få reise fritt i regionen.

Beijing beskriv leirane i Xinjiang som faglege læringssenter, som er til for å løfte folk ut av fattigdom og motarbeide radikal islamisme. Kina seier kritikken av handlingane til styresmaktene i Xinjiang er politisk motivert og basert på løgner om kva som skjer i dei store anlegga.

