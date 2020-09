IEA: Oljeetterspurnaden vil auke langsamt

utenriks

Etterspurnaden har auka monaleg sidan han nådde botnen i april, då store delar av verda stengde ned for å verne mot koronasmitte.

Men i den siste månadsrapporten sin seier det internasjonale energibyrået (IEA) at det forventar at auken i etterspurnaden vil falle «påviseleg i det siste halvåret av 2020», fordi mykje av det «enkle» tapet allereie er henta inn.

IEA grunngjev det med at det vil ta fleire månader å snu den økonomiske nedgangen, medan fleire sektorar, mellom anna luftfarten, truleg ikkje vil gå tilbake til oljebruken dei hadde før pandemien på lenge, kanskje ikkje eingong i 2021.

Samtidig blir det åtvara om at ein potensiell ny global auke i virustilfelle kan føre til at styresmakter verda over igjen innfører strenge reiserestriksjonar. Hyppigare bruk av heimekontor fører òg til mindre oljeforbruk.

Nett no ligg bruket på rundt 10,7 millionar fat mindre om dagen enn i 2019, og IEA seier den kommande vinteren på den nordlege halvkula inneber at ein vil ro i ukjent farvatn når det gjeld spreiing av covid-19.

Energibyrået har kutta prognosane sine for snittetterspurnaden i 2020, og ventar at den vil falle med 8,4 millionar fat om dagen, ned til 91,7 millionar.

Opec kutta òg i prognosen sin måndag. Kartellet ventar at etterspurnaden vil falle med 9,5 millionar fat dagen til 90,2 millionar fat.

(©NPK)