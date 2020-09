Hellas ber EU om hjelp til å drifte asylleirar på øyane

utenriks

Under eit møte i Aten tysdag ringde Mitsotakis EU-president Charles Michel for å be om at EU samarbeider med Hellas om både bygginga og drifta av leirane.

Greske styresmakter er no i gang med å byggje ein teltleir på Lesvos som erstatning for Moria-leiren som brann førre veke. Den skal så langt ha plass til 5.000 av dei rundt 11.000 menneska som står utan tak over hovudet, men under tusen har så langt flytta inn.

Den greske migrasjonsministeren sa tysdag at regjeringa om naudsynt vil bruke makt for å flytte heimlause asylsøkjarar til den nye teltleiren.

