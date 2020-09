HRW krev FN-gransking av valden mot demonstrantane i Kviterussland

utenriks

I ein ny rapport skriv menneskerettsgruppa at hundrevis av menneske vart utsette for tortur og anna mishandling etter at dei vart arresterte under protestane mot president Aleksandr Lukasjenko.

Offera har fortalt at dei vart banka opp, påført elektriske støyt og tvinga til å halde kroppen i smertefulle stillingar. Minst éin person vart valdteken, og fleire intervjuobjekt seier at andre fangar vart utsette for verre behandling enn dei sjølv, ifølgje rapporten.

HRW har dokumentert at fleire av offera vart påført alvorlege skadar, som beinbrot, øydelagde tenner, hudsår, brannskadar og lettare hovudskadar. Nokre fekk òg nyreskadar.

– Tortur

Basert på funna har HRW konkludert med at mesteparten av mishandlinga som demonstrantane vart utsette for, er å rekne som tortur.

No krev organisasjonen at både FNs menneskerettsråd og Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) set i verk granskingar så fort som mogleg for å sikre bevis og sørgje for at nokon blir stilte til ansvar for overgrepa.

– Den omfattande brutaliteten som vart brukt då demonstrasjonane vart slått ned viser kor langt kviterussiske styresmakter er villige til å gå for å få folk til å teie, men titusenvis av fredelege demonstrantar held fram med å krevje rettvise val og rettferd etter overgrepa, seier Hugh Williamson, som er HRWs direktør i Europa og Sentral-Asia.

– Nær 7000 arresterte

Frå 9. til 13. august vart nesten 7.000 menneske arresterte i samband med protestane. Rapporten er basert på intervju med 27 personar, 21 menn og 6 kvinner, som no er lauslatne. Nokre av dei vart arresterte under demonstrasjonar, andre vart stoppa på gata eller drege ut av bilane sine.

I tillegg har HRW intervjua augnevitne, helsearbeidarar og pårørande, og dessutan undersøkt 67 videoopptak og skriftlege skildringar frå personar som vart arresterte.

Enkelte har fortalt at dei vart plukka opp på gata av opprørspoliti (OMON) og andre spesialstyrkar (Spetznaz), nokon gonger på «ekstremt valdeleg vis». Deretter vart dei stengde inne og banka opp inne i køyretøy der dei hadde problem med å puste.

Folk vart køyrde til politistasjonar og fengsel der dei vart sparka og slått både med knyttneveslag og politikøller. Dei vart tvinga til å stå, knele eller liggje i smertefulle stillingar i timevis, og deretter vere fleire dagar i overfylte celler med elendige hygieniske forhold. Politiet skal ha nekta fangane både vatn og mat, og også tilgang til toalett.

– Plukka ut etter utsjånad

Dei som har vorte intervjua meiner at politiet såg seg ut personar med spesiell utsjånad, til dømes med langt eller farga hår, med tatoveringar eller piercingar. Dei meiner at målet med arrestasjonane var å straffe og audmjuke.

Blant dei som vart arresterte, var ein 29 år gammal journalist, som fortel at ein politibetjent brekte handleddet hans. Ein annan, som kom køyrande på motorsykkel, vart ifølgje eit augnevitne skote på kloss hald med ei gummikule då politiet stansa han. Augnevitnet er lege og fortel at ho behandla han på staden, men at mannen måtte operere slik at dei kunne fjerne kula frå lungene hans.

Demonstrasjonane mot Lukasjenko er utan sidestykke i Kviterussland, og dei held fram sjølv om styresmaktene slår hardt ned på dei og presidenten har søkt støtte hos den russiske motparten sin, Vladimir Putin.

