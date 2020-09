Førebels grønt lys for brexit-lovforslag

utenriks

Parlamentsmedlemmene gav grønt lys for forslaget med 340 mot 263 stemmer måndag kveld, og med det rydda dei vegen for fire dagar med kritisk gjennomgang av teksten i lovforslaget denne og neste veke. Etter det blir lovforslaget endeleg vedteke eller nedstemt.

Statsminister Boris Johnson sa at lovforslaget er eit tryggingsnett mot det han hevda er truslar frå EU om å hindre normal handel mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia.

EU har avvist påstandane som vrøvl og åtvara Johnson om at han må halde forpliktingane han sjølv fremja i brexitavtalen i fjor om å fjerne omstridde delar av det nye lovforslaget innan utgangen av september.

Den britiske regjeringa innrømmer at lovforslaget krenkjer folkeretten, men kallar den ei forsikring i tilfelle Storbritannia går ut av EU utan ein avtale.

Kritikk frå partifellar

Det gjekk heitt for seg under debatten på måndag i Underhuset, med gjenklang til åra med politisk dragkamp som følgde etter folkeavstemminga i 2016 der eit knapt fleirtal sa ja til å forlate EU.

Fleire av Johnsons eigne konservative partifellar var bekymra for å bryte folkeretten. Tidlegare finansminister Sajid Javid og tidlegare regjeringsadvokat Geoffrey Cox var blant parlamentarikarane som på førehand har sagt at dei ikkje vil stille seg bak lovforslaget slik det no ligg føre.

Alle statsministrane i landet som enno er i live – John Major, David Cameron og Theresa May frå det konservative partiet, og Tony Blair og Gordon Brown frå arbeidarpartiet, har åtvara om at Storbritannias globale rykte kan bli øydelagt.

Grensestrid

Storbritannia forlét EU i januar, men er framleis underlagt EUs reglar i ein overgangsperiode som går ut 31. desember.

Eit viktig element i brexitavtalen er avsnitta som sikrar ei open grense mellom Nord-Irland og republikken Irland for å verne fredsavtalen. Når Storbritannia går ut av EU, blir denne grensa den einaste landegrensa mellom Storbritannia og EU.

I avtalen ville EU derfor sikre seg at Irland-grensa ikkje skulle brukast som ei bakdør for å kanalisere ikkje-tollklarerte produkt inn i EU frå resten av Storbritannia. Derfor vart EU og britane samde om ei form for kontroll i Irskesjøen.

Forhandlingane om ein handelsavtale mellom britane og EU står for tida i stampe, og det er aukande bekymring for at dei kollapsar i løpet av få veker, og at Storbritannia går ut utan ein avtale.

