EU siktar mot auka klimaambisjonar

utenriks

Førebels har unionen sett seg som mål å redusere utsleppa med 40 prosent innan 2030. I eit forslag til klimalov denne våren vart dette auka til minimum 50 prosent, men talet vart ikkje spesifisert nærare.

Når von der Leyen held den første årstalen sin onsdag, skal ho både samanfatte korleis det har gått sidan ho tok over leiinga av kommisjonen i fjor haust, og ho skal stake ut kursen vidare.

– Minst 55 prosent

Ifølgje franske Les Echos kjem bodskapen til å vere at det ikkje er nok at EU i fjor vedtok klimanøytralitet innan 2050, men at tempoet må opp og at vegen fram framleis er lang. Ho vil derfor tilrå dei 27 medlemslanda å gå for «minst 55 prosent» reduksjon innan 2030, skriv avisa, som har fått tilgang til eit internt dokument frå kommisjonen.

I tråd med den grøne given hennar er von der Leyen venta å seie at dette ikkje berre handlar om klima, men òg om økonomi og geopolitikk. Eit skjerpa mål vil òg vere eit signal frå Brussel til medlemslanda når dei skal debattere spørsmålet.

Mogleg kompromiss

Det er likevel ikkje sjølvsagt at det kommisjonen seier vert følgt, sjølv om von der Leyen i alle fall set ei klar nedre grense i talen sin til EU-parlamentet. I det same parlamentet har miljøkomiteen gått inn for å kutte 60 prosent, medan den største partigruppa EPP ønskjer ei halvering – altså 50 prosent. Dermed kan talet til kommisjonspresidenten bli eit mogleg kompromiss når dei folkevalde i EU røystar i oktober.

Heller ikkje medlemslanda er samstemde. Då målet om klimanøytralitet innan 2050 vart vedteke på toppmøtet før jul i fjor, vart det gjort unnatak for Polen, som skulle komme etter «i sitt eige tempo».

Og medan det er land som fryktar at eit for ambisiøst mål for 2030 vil ramme økonomi og industri, meiner klimaorganisasjonar at 55 prosent ikkje er ambisiøst nok. Ifølgje dokumentet Les Echos har sett, meiner organisasjonane at 60 eller 65 prosent må til dersom unionen skal rekke å bli klimanøytralt halvvegs ut i hundreåret.

Pandemi og omstilling

Von der Leyen kjem neppe utanom koronapandemien, som har dominert dei første åra ho har hatt toppjobben. Han har òg retta ny merksemd på at EU er avhengig av ein velfungerande marknad, både internt og i verda. Det har ført til debatt om korleis unionen kan gjere seg mindre avhengig av import av strategiske varer, som smittevernutstyr.

Motstandsdugleik har vorte eit hyppig brukt omgrep i EU-leiinga den siste tida og kjem nok til å dukke opp igjen i talen på onsdag.

Den økonomiske gjenreisinga og gigantfondet medlemslanda vart samde om i sommar, og som skal vedtakast denne hausten, er eit anna tema det vil vere naturleg å snakke om. Og då kjem nok òg påminninga om at gjenreisinga må bidra til den grøne og den digitale omstillinga ho har hatt som mål sidan ho byrja i stillinga.

(©NPK)