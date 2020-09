Den danske regjeringa innfører restriksjonar på utelivet i København

utenriks

– Smitten er på eit høgt nivå. Talet på innlagde har stige. Seruminstituttet åtvarar om at vi står på kanten av noko som kan utvikle seg til ei bølgje nummer to. Det er no det gjeld, skriv statsminister Mette Frederiksen på Facebook.

Frå 17. september må restaurantar stengje og private festar avslutte klokka 22, og det blir samtidig innført krav om munnbind på restaurantar og barar.

– Det gjeld når ein står oppreist. Når ein set seg ned, kan ein godt ta av munnbindet, seier helseminister Magnus Heunicke (S)

Dei nye tiltaka vil gjelde i to veker frå 17. september. Regjeringa seier at òg bryllaup og konfirmasjonar bør avslutte seinast klokka 22. Slike arrangement er lovlege så lenge ein følgjer tilrådingane til Sundhedsstyrelsen.

(©NPK)