Arabarstatar har underteikna avtale med Israel

utenriks

President Donald Trump var vert for seremonien og hadde invitert over 700 gjester til plenen utanfor Det kvite hus.

Både Israels statsminister Benjamin Netanyahu og utanriksministrane i dei to landa, Abdullah bin Zayed Al Nahyan frå Emirata og Abdullatif bin Rashid Al Zayani frå Bahrain, var på plass

Ifølgje Trump er underteikninga av avtalen «byrjinga på eit nytt Midtausten».

– Vi er her i ettermiddag for å endre gongen til historia, sa Trump då signeringsseremonien starta utanfor Det kvite hus.

Dei sameinte arabiske emiratas utanriksminister Abdullah seier normalisering av banda med Israel vil gjere det mogleg at Emirata kan halde fram med å støtte palestinarar for å etablere ein uavhengig stat.

Til Israels statsminister sa Abdullah dette under seremonien:

– Takk for at du vel fred og for at du stansa annekteringa av palestinske territorium.

Normaliserer samband

Dei to arabarstatane vender no ryggen til den arabiske fredsplanen frå 2002, opphevar boikotten sin av Israel og etablerer normale samband til landet.

Fredsplanen lovar full arabisk heider av Israel når landet trekker seg ut av dei palestinske områda som vart okkuperte i 1967.

Avtalen med Emirata vart kunngjord i midten av august, og fredag vart det òg kjent at den vesle øystaten Bahrain, der den sunnimuslimske kongefamilien styrer med hard hand over det sjiamuslimske fleirtalet i landet, følgjer etter.

I forkant av seremonien tysdag uttalte Trump at fleire avtalar òg er nært kommande med fem eller seks andre arabiske land.

– Vi er veldig langt på veg med omtrent fem land. Vi snakkar allereie med dei, seier han.

Palestinas president rasar

Bahrain er ein av USAs fremste allierte i regionen og husar hovudkvarteret til den femte flåten til den amerikanske marinen.

Presidenten til palestinarane Mahmoud Abbas og Hamas-leiar Ismail Haniyeh, som elles er usamde om det meste, rasar over heilomvendinga i dei to landa.

Boikotten til arabarstatane har vore eitt av dei fremste forhandlingskorta til palestinarane overfor Israel, og utan dette kan dei bli tvinga til å godta Trumps og Netanyahus omstridde visjon for ei fredsløysing.

(©NPK)