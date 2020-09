83.000 nye koronatilfelle i India

utenriks

Indias helsedepartement opplyser òg om at 1.054 personar har mista livet av covid-19 det siste døgnet. Til saman har landet registrert 81.168 koronarelaterte dødsfall.

Sjølv om det er registrert rundt 4,9 millionar koronatilfelle i India, ligg landet langt nede på lista der talet på smitta blir sett i forhold til folketal. India har registrert under 3.600 tilfelle per million innbyggjarar, ifølgje Worldometers oversikt.

Til samanlikning er det i USA registrert over 20.300 smittetilfelle per million innbyggjarar, totalt over 6.750.000 smitta.

Dei daglege registreringane viser at smitten spreier seg kraftigare i landet enn tidlegare. Meir enn 600.000 nye tilfelle har vorte registrerte berre den siste veka.

