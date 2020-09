Uklart om sal av Tiktok i USA – Microsofts bod avvist

utenriks

Microsoft, i samarbeid med butikkjeda Walmart, var rekna som favoritt, men IT-giganten opplyste søndag at dei ikkje fekk gjennomslag hos kinesiske Bytedance, som eig Tiktok.

– Bytedance har i dag informert oss om at dei ikkje kjem til å selje den amerikanske verksemda til Tiktok til Microsoft. Vi er sikre på at bodet vårt ville ha vore bra for brukarane av Tiktok og samtidig teke vare på nasjonal tryggleik, heiter det i ei fråsegn frå Microsoft.

Ei talskvinne for Microsoft ønskjer ikkje å seie kvifor bodet vart avvist, og Tiktok har ikkje svart på førespurnader om ein kommentar.

Sjølv om ei rekkje medium melder at Oracle no får tilslaget, avviser Bytedance dette, ifølgje NRK, som viser til statleg kinesisk TV. Oracle har så langt ikkje kommentert saka.

Krav frå Trump

President Donald Trump har med tilvising til USAs nasjonale tryggleik kravd at kinesiske Bytedance sel Tiktok si verksemd i USA. Dersom det ikkje skjer innan 20. september, vil appen i praksis bli forboden i USA. Trump er bekymra for at Tiktok deler opplysningar om amerikanske brukarar med kinesiske styresmakter. Tiktok avviser dette og seier data om brukarane i USA blir lagra i USA, med backup i Singapore.

Den amerikanske presidenten har skrive ut ein ordre som gjer det ulovleg for amerikanske borgarar og selskap å handle med Tiktok frå 20. september. Dermed kan appen forsvinne frå app-butikkane til mobilgigantane i USA, og dei tilsette i selskapet risikerer å ikkje få lønn.

Den populære videoappen har over 100 millionar brukarar i USA. Tiktok har gått til sak mot amerikanske styresmakter og meiner pålegget til Trump er grunnlovsstridig.

Uviss

Det er uansett uvisst om den venta avtalen mellom Bytedance og Oracle er nok til å tilfredsstille amerikanske styresmakter. Ei anonym kjelde seier til Wall Street Journal, som var først ute med nyheita om at Microsoft var avvist, at avtalen truleg ikkje blir strukturert som eit direkte sal.

Kina har endra eksportreglane sine, og sal av kunstig intelligens krev godkjenning på regjeringsnivå. Mange meiner algoritmane til Tiktok vil bli omfatta av denne regelen.

– Tiktoks dagar i USA er truleg talde, og neste skritt er å stengje. Men mindre det blir endringar i ellevte time, styrer Bytedance rett mot fristen på styresmaktene, seier analytikar Daniel Ives i Westburn Securities. Han trur appen vil bli deaktivert i USA.

Ives seier eit teknologipartnarskap kan innebere at Oracle leverer ei teknologisk løysing som roar Trump-administrasjonen når det gjeld dei nasjonale tryggingsaspekta rundt handteringa av brukardata.

(©NPK)