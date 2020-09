Trump heldt valmøte i Nevada og trassa forbod mot å samle mange menneske

utenriks

Valmøtet i Henderson i Nevada vart halde i ein industribygning som er eigd av ein av Trumps støttespelarar.

Trump talte i meir enn éin time framfor ei folkemengd der mange ikkje hadde på seg munnbind.

– Om 51 dagar skal vi vinne i Nevada og vi skal vinne fire nye år i Det kvite hus, sa Trump til den jublande forsamlinga.

Talet på nye koronatilfelle i USA aukar no ikkje like mykje som før, men ekspertar meiner at det framleis er nødvendig å halde oppe tiltak som sosial distansering.

– Be guvernøren deira om å opne opp delstaten, sa Trump.

Kathleen Richards, ei talskvinne for lokalstyresmaktene i Henderson, sa til CNN at valarrangementet var eit brot på delstatens covid-19-regelverk og at eigaren av industrianlegget kan miste lisensen til å drive vidare.

Like før valmøtet, sa Nevadas guvernør, demokraten Steve Sisolak, at Trump gjennomfører dumdristige og egoistiske handlingar ved å setje tallause liv i fare i Nevada.

Tim Murtaugh, kommunikasjonsdirektør for Trumps valkamp, forsvarte innandørsmøtet. Viss amerikanarar kan delta i demonstrasjonar, spele i kasino eller setje fyr på lokale bedrifter i opptøyar, så bør dei òg kunne få vere til stades og høyre presidenten tale, uttalte han.

Trumps førre valmøte som vart halde innandørs, var i Tulsa i Oklahoma i juni. Etter det registrerte styresmaktene i byen ein auke i nye virustilfelle.

(©NPK)