Rohingya-flyktningar fortel om tortur på skrekkskip

Kamerun Nahar fortel at ho etter ei stund mista teljinga på kor mange døde som vart kasta over bord. Nahar er blant dei fleire hundre rohingyaene som no fortel om kva dei opplevde då dei i mars la ut på reisa frå Bangladesh.

Ho seier mødrer og barn mista livet då sjukdom spreidde seg på skipet.

– Lidingane var forferdelege. Mannskapet torturerte oss, dei slo og kutta oss, fortel ein mannleg overlevande til nyheitsbyrået AFP.

– Vi vart fortalde at vi ville rekke fram til Malaysia innan sju til åtte dagar. I staden flaut vi rundt på havet i månadsvis, fortel han.

7. september kom dei til den indonesiske Aceh-provinsen.

Kravde løysepengar

Mange av rohingyaene hadde betalt inntil 2.400 dollar, over 20.000 kroner, for ein plass på skipet. Men i eit forsøk på å presse familie og venner for meir pengar, vart mange i månadsvis halde som gislar på det opne havet i Søraust-Asia.

– Menneskesmuglarane skal ha kravd så mykje som 5.000 ringgit, over 10.000 kroner, melder Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) i Jakarta i ein rapport.

Ifølgje rapporten brukte smuglarane mindre båtar for å frakte mat og vatn om bord på skipet. Overlevande fortel at dei av og til berre fekk ein neve ris og eit glas vatn om dagen.

Dei som har komme til Indonesia, har truleg familie som har betalt løysepengane. Det er rimeleg å gå ut frå at det er menn i Malaysia, som fleire av kvinnene på skipet har vorte gifta bort til, som har finansiert reisa.

Fleire hundre døde

Ifølgje dei siste skildringane frå overlevande kan så mange som 100 personar ha mista livet. Det nøyaktige talet er ukjent, men stemmer med utrekningar frå FNs høgkommissær for flyktningar UNHCR. Dei reknar med at hundrevis av rohingyaer kan ha døydd til havs i år.

Det muslimske rohingya-folket har dei siste åra levd i overfylte flyktningleirar i Bangladesh. Sidan 2016 har hundretusenvis flykta frå Myanmar, der dei har vore utsette for systematisk vald og undertrykking frå tryggingsstyrkane i landet og den buddhistiske majoriteten.

Dei siste åra har mange prøvd å ta seg til land med ein muslimsk majoritet, som Malaysia og Indonesia.

– Vi hadde det vondt i Myanmar og kunne ikkje finne nokon som helst fred, seier Mahmud Syakir, som reiste frå flyktningleiren i Bangladesh i eit forsøk på å gjenforeinast med søstera si i Malaysia.

– Eg er fattig og foreldrelaus. Eg har berre éi søster, men ho har eg inga moglegheit til å rekke fram til, seier han.

Fakta om rohingyaene

* Muslimsk folkegruppe i det buddhist-dominerte Myanmar. Held til i dei vestlege delane av landet, spesielt i delstaten Rakhine, som grensar til Bangladesh.

* Rohingyaene er ifølgje FN ein av dei mest forfølgde minoritetane i verda. Dei blir nekta statsborgarskap i Myanmar, blir ofte utsette for tvangsarbeid, har ikkje rett til å eige land og har avgrensa rettar på mange andre område.

* Sidan 25. august 2017 har om lag 742.000 rohingyaer flykta frå Myanmar til Bangladesh, dei fleste av dei innan tre månader etter at regjeringsstyrkar gjennomførte ein offensiv i Rakhine.

* FN talfesta før krisa at det var 800.000 rohingyaer i Myanmar, medan andre opererer med tal på opp mot 1,3 millionar.

* Ifølgje FNs høgkommissær for menneskerettar har etnisk reinsing og overgrep mot rohingyaer i Rakhine halde fram.

* FN-granskarar har konkludert med at dei øvste generalane i landet fortener straffeforfølging for folkemord og lovbrot mot menneskja.

* FNs øvste domstol (ICJ) gav i januar Myanmar ordre om å gjere alt i deira makt for å hindre folkemord på rohingya-folket.

* Frå før budde det om lag 200.000 rohingyaer i flyktningleirar i Bangladesh, der no nesten 1 million statslause rohingyaflyktningar lever. 56 prosent av dei er barn, ifølgje FN.

* Styresmaktene i Myanmar meiner rohingyaene er ulovlege innvandrarar frå Bangladesh. Dei meiner sjølv at dei har levd i regionen i mange hundre år.

