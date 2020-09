Putin uttrykkjer tillit til at Lukasjenko kan løyse krisa

utenriks

Mannen som har styrt Kviterussland dei siste 26 åra, kom måndag til Sotsji i Russland, der Putin tok imot han med ei forsikring om at han stolar på at Lukasjenko vil greie å leie landet gjennom ein reformprosess.

– Med tanke på erfaringa di er eg sikker på at arbeidet i denne retninga vil bli organisert på øvste nivå, og opne for at utviklinga av det politiske systemet i landet vil nå nye høgder, sa Putin då dei møttest på landstaden hans ved Svartehavet måndag.

Møtet blir halde dagen etter at om lag 150.000 menneske deltok i protestar mot Lukasjenko i Kviterusslands hovudstad Minsk. Ifølgje innanriksdepartementet i landet vart 774 menneske arresterte på ulike stader i landet fordi dei deltok i ulovlege demonstrasjonar.

Ifølgje Ryhor Nizhnikau, forskar ved Finlands utanrikspolitiske institutt, er det viktig for Lukasjenko å sende ein bodskap om at han har Putins støtte og samtidig stanse alle rykte om at Russland er klar til å byte han ut og endre strategi i Kviterussland.

Milliardlån

Putin sa òg at Russland vil gi 1,5 milliardar dollar i lån til Kviterussland slik at landet kan oppfylle sin del av ein unionsavtale mellom dei to nabolanda.

På byrjinga av møtet understreka han òg at det er kviterussarane sjølv som må løyse problema, utan innblanding utanfrå.

Opposisjonen har avvist Lukasjenkos snakk om ei grunnlovsreform som berre eit forsøk på å vinne tid og dempe sinnet til demonstrantane. Putin har på si side hylla det han meiner er fornuftige tiltak som kan bidra til «utviklinga av eit nytt nivå i det politiske systemet».

Ifølgje Putins talsmann skulle dei to diskutere energi- og handelssamarbeid, og dessutan det som blir omtalt som regionale konfliktar.

Kviterussland har opplevd store demonstrasjonar sidan Lukasjenko vart attvald for den sjette presidentperioden sin, visstnok etter å ha fått over 80 prosent av stemmene i valet 9. august.

Opposisjonen hevdar at det skjedde omfattande valfusk og får støtte av mellom anna EU, som har nekta å anerkjenne valresultatet.

Tvinga i eksil

Tusenvis av regimekritikarar er arresterte sidan valet, blant dei fleire viktige opposisjonsleiarar. Andre framståande opposisjonelle har søkt tilflukt i utlandet eller vorte deportert.

Putin, som gratulerte Lukasjenko med valsigeren, meiner på si side at alt gjekk riktig for seg. Han har òg lova den tidlegare sovjetrepublikken militærhjelp «i samsvar med inngåtte avtaler», dersom dette skulle vise seg nødvendig.

FNs høgkommissær for menneskerettar, Michelle Bachelet, tok måndag til orde for gransking av overgrepet til Lukasjenko-regimet mot opposisjonelle.

– Alle skuldingar om tortur og andre formar for mishandling utført av tryggingsstyrkane, må dokumenterast og etterforskast, slik at dei ansvarlege kan stillast til ansvar, sa Bachelet då ho måndag opna den 45. sesjonen i FNs menneskerettsråd i Genève.

Tysk FN-støtte

Ho fekk støtte frå Tysklands representant i rådet, Michael von Ungarn-Sternberg, som på vegner av EU fremja eit forslag om å halde ein spesialsesjon om utviklinga i Kviterussland førstkommande fredag.

– Forsvinningar, bortføringar, utvisingar og vilkårlege fengslingar held fram dagleg i Kviterussland, sa han.

25 av medlemslanda til menneskerettsrådet, dei fleste av dei vestlege, stemde for forslaget. Venezuela og Filippinane stemde imot, og 20 utviklingsland avstod frå å stemme.

Kviterusslands representant i rådet kallar avgjerda om å halde ein spesialsesjon, «ei form for direkte innblanding i indre saker til ein suveren stat».

(©NPK)