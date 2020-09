Nye testar stadfestar at Navalnyj vart forgifta med novitsjok

utenriks

Eit militært tysk laboratorium konkluderte tidleg med at Navalnyj var forgifta med den militære nervegifta frå sovjettida.

Talsmannen til den tyske regjeringa, Steffen Seibert, opplyste måndag at dette blir stadfesta av testar som er analysert i Frankrike og Sverige.

Navalnyj vart alvorleg sjuk under eit besøk i Sibir 20. august. Han vart først innlagd på eit sjukehus i Omsk, men legane der var ikkje i stand til å fastslå kva som feila han.

Etter internasjonalt press vart han flogen til Charité-sjukehuset i Berlin, der han har vore innlagd sidan.

OPCW granskar

Ifølgje Seibert har Tyskland sendt prøvar til Organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen (OPCW), som også skal gjennomføre testar.

– Uavhengig av undersøkingane til OPCW har tre laboratorium kvar på sin kant stadfesta at det beviseleg var ei nervegift frå novitsjok-gruppa som var årsak til forgiftinga av Navalnyj, seier Seibert.

Statsministeren i Tyskland Angela Merkel, Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og andre vestlege leiarar har kravd at russiske styresmakter «forklarer seg» i saka.

Kreml nektar

Leiinga i Kreml nektar all kjennskap til forgiftinga av den kjende opposisjonspolitikaren og har etterlyst bevis for at det vart nytta novitsjok.

– Vi konsulterer no dei europeiske partnarane våre for å finne ut kva vi skal gjere vidare, seier Seibert.

Navalnyj vart halden i kunstig koma i éi veke på sjukehuset i Berlin, men legane opplyste førre veke at tilstanden er betre og at han no kommuniserer med omverda.

Det er uklart om han har fått varige skadar som følgje av forgiftinga.

(©NPK)