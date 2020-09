utenriks

Laurdag vart det registrert 341 nye smittetilfelle, og søndag fekk ytterlegare 333 påviste smitte, viser tal frå Statens Serum Institut.

50 koronasmitta var måndag innlagd på danske sjukehus og i over halvparten av kommunane i landet – i alt 49 – er det den siste veka registrert over 20 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar.

20.237 har til no fått påvist smitte i Danmark, og det er registrert 633 koronarelaterte dødsfall. Det svarer til 11 per 100.000 innbyggjarar, mot 5 i Noreg.

(©NPK)