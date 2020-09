Minst to drepne i anteke islamistangrep i Mosambik

utenriks

Angrepet skjedde laurdag då antekne jihadistar overfall to køyretøy som frakta passasjerar frå byen Palma til Nangade, nær grensa til Tanzania, opplyste to militærkjelder søndag.

Ein militærpost ligg nær staden der angrepet fann stad. Ein soldat var vitne.

– Hjelp vart gitt, men det er stadfesta at to døydde og mange vart såra, seier han.

Ein høgtståande offiser i Palma seier at ein antok at strekninga var trygg og at køyretøya derfor kunne ferdast utan militæreskorte. Trusselnivået er no skjerpa.

– Med dette angrepet kan vi no anta at vi er isolerte frå resten av provinsen og landet. Akkurat no er luftvegen den einaste trygge måten å komme seg til og frå Palma på, seier han.

Ein annan militæroffiser i byen seier at hæren og tryggingsstyrkane ikkje har kapasitet til å slå tilbake mot opprørarane.

Palma ligg nær eitt av Afrikas største gassfelt. Den nordlege delen av Mosambik har sidan 2017 vore ramma av eit ytterleggåande islamistopprør. Over 1.500 menneske er drepne og minst 250.000 drivne frå heimane sine. Uroa har gjort det vanskeleg for landet å gjennomføre planane om gassutvinning utanfor kysten i landet, der militante førre veke tok kontroll over to små øyar.

