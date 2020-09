Millionar av barn attende på skulebenken i Italia

utenriks

Enkelte italienske skular opna dørene att tidlegare denne månaden. Men om lag 5,6 av totalt 8 millionar barn var attende måndag, underlagt nye smitteverntiltak.

Det er påbode med umiddelbar karantene for dei som kjem i nær kontakt med ein elev eller lærar som får påvist viruset. For å komme tilbake på skulen igjen, må ein avleggje to negative prøvar med ein dags mellomrom.

Italia først ramma

Italia var det første landet i Europa som vart ramma av koronaviruset. Til no har dei registrert 280.000 smittetilfelle i landet, og meir enn 35.500 av desse har døydd.

Statsminister Giuseppe Conte erkjende søndag at italienske skular har tøffe tider i vente. Det er mangel på både lærarar, benkjar med eitt sete og kirurgiske munnbind.

På Facebook skreiv han at det vil bli vanskeleg, spesielt i starten. Vidare hylla han lærarane i landet, som han seier har «lagt ned ein utruleg innsats» medan dei har halde fram med førelesingar og timar over nett.

– Vi er dykk ein stor takk skuldig, skreiv han.

Bønn til ungdommen

Italia har no rundt 1,500 nye smittetilfelle kvar dag, og Conte oppmoda ungdommen i landet til å vere solidariske og varsame medan dei gjer ein innsats for å avgrense smittespreiinga.

Utdanningsministeren i landet, Lucia Azzolina, seier det har vorte bygd 5.000 ekstra klasserom, slik at elevane skal få meir plass.

Enkelte av dei sørlege regionane i landet, som Puglia og Calabria, har likevel utsett gjenopninga til 24. september, då alt enno ikkje er klart.

(©NPK)