Microsofts Tiktok-bod avvist

– Bytedance har i dag informert oss om at dei ikkje kjem til å selje Tiktoks amerikanske verksemd til Microsoft, heitte det i ei fråsegn frå Microsoft søndag.

– Vi er sikker på at bodet vårt ville ha vore bra for Tiktoks brukarar, og samtidig ta vare på nasjonal tryggleik, heitte det vidare i fråsegna.

President Donald Trump har av omsyn til USAs nasjonale tryggleik kravd at kinesiske Bytedance sel Tiktoks verksemd i USA. Dersom ikkje det skjer innan 15. september, vil appen bli forboden i USA.

Etter kunngjeringa frå Microsoft melde fleire amerikanske medium, blant dei The Washington Post, The New York Times, Wall Street Journal og NBC, at Oracles bod på Tiktoks amerikanske verksemd har fått grønt lys i staden. Dette er ikkje stadfesta, og Oracle har avvist å kommentere saka.

Tiktok har ikkje svart på APS førespurnader om å kommentere saka, men Bytedance har tidlegare avvist at Tiktok utgjer nokon fare for USAs nasjonale tryggleik.

