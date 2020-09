Macron krev Navalnyj-svar frå Putin

utenriks

Navalnyj vart alvorleg sjuk under eit besøk i Sibir 20. august. Han vart først innlagd på eit sjukehus i Omsk, men etter internasjonalt press overført til Charité-sjukehuset i Berlin.

Tyske, franske og svenske laboratorium har slått fast at han vart forgifta av den militære nervegifta Novitsjok, som vart produsert i den dåverande Sovjetunionen.

Kreml kallar skuldingane om at dei stod bak forgiftinga for «absurde», men er under sterkt vestleg press.

Måndag snakka Macron med Putin og tok opp att kravet om at Russland må leggje alle kort på bordet.

– Det er heilt avgjerande at det straks blir kasta lys over omstenda bak dette drapsforsøket og kven som stod bak, lydde Macrons bodskap.

