Interfax: Lavrov avlyser Berlin-besøk

Meldinga kjem etter at eit svensk og eit fransk laboratorium måndag stadfesta at opposisjonsleiaren Aleksej Navalnyj vart forgifta med nervegifta novitsjok.

Navalnyj er innlagd på sjukehus i Berlin, der han er i betring.

Tysklands statsminister Angela Merkel, Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og andre vestlege leiarar har kravd at russiske styresmakter forklarer seg i saka. Den tyske regjeringa har òg antyda at saka kan få konsekvensar for bygginga av gassrøyrleidningen Nord Stream 2 under Austersjøen.

