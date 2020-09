Gass som blir knytt til liv, oppdaga på Venus

utenriks

Funnet er gjort av ei gruppe ekspertar som har brukt teleskop på Hawaii og i Atacama-ørkenen i Chile til å granske naboplaneten vår i verdsrommet. Det internasjonale teamet omfattar forskarar frå Storbritannia, USA og Japan.

– Astronomar har spekulert i fleire tiår på om mikrobar kan bu i høge skyer på Venus – der kan dei sveve over den brennande heite overflata, men dei må tole eit svært surt miljø, skriv European Southern Observatory (ESO) i ei pressemelding.

Ein slik «luftboren» utanomjordisk livsform kan, sensasjonelt endå, vere ei forklaring på funnet.

– Ut av det blå

Forskarane som presenter oppdaginga i tidsskrifta Nature Astronomy og Astrobiology, understrekar at fosfin åleine ikkje kan bevise at det finst liv på Venus. Men resultata blir likevel rekna som svært interessante.

– Dette er eit forbausande funn, heilt ut av det blå, seier romforskaren Sara Seager frå Massachusetts Institute of Technology til New York Times.

Forskarar har i årevis leita etter liv andre stader i solsystemet, som på Mars og store, isdekte månar som Europa og Enceladus. Naboen vår Venus har ikkje vore gjenstand for like stor interesse.

Ein del av forklaringa er at forholda på Venus er ekstreme samanlikna med jorda. Temperaturen på dagtid er høg nok til å smelte bly, og atmosfæren består stort sett av karbondioksid.

Fleire moglegheiter vurderte

Skyene som dekkjer overflata på Venus, er òg ekstremt sure og vil bryte ned gassen raskt. Dermed tyder funnet på at noko dannar fosfin fortløpande.

På Jorda blir denne gassen berre produsert industrielt eller av mikrobar som trivst i oksygenfrie omgivnader. Mengda som er oppdaga på Venus, er liten, rekna i talet på molekyl svarer til ho rundt 20 per milliard, skriv ESO.

For å finne ei mogleg forklaring på fenomenet, har forskarane gjennomført ei rekkje modellstudiar. Dei vurderte mellom anna moglegheita for at fosfinet blir danna av sollys, mineral som blir blåse opp frå overflata, vulkanar eller lyn. Inga av desse kjeldene ser likevel ut til å kunne forklare meir enn ein titusendel av mengda som er observert.

Ukjend kjemi

Konklusjonen er at forskinga er bevis på det ekspertane kallar «anomal og ukjent kjemi» på Venus.

– Dette er eitt av dei mest spennande teikna på mogleg utanomjordisk liv eg har sett nokon gong, seier Alan Duffy, som er astronom ved Swinburne University og sjefforskar ved The Royal Institution of Australia.

Han åtvarar likevel om at sjølv om det er freistande å tru at fosfinet blir danna av levande organismar, er det nødvendig å sjå bort frå alle moglege andre ikkje-biologiske forklaringar.

