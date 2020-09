California-politikarar: Trump har hovudet i sanden

utenriks

– Dette dreier seg om klimaendringar, og vi har ein administrasjon som stikk hovudet i sanden, sa ordføraren i Los Angeles, Eric Garcetti, til CNN søndag.

Trump kjem måndag ein tur innom California for å møte leiarane for nødetatane som kjempar mot dei enorme skogbrannane som hittil har lagt i oske eit område på storleik med New Jersey.

Hittil er det meldt om 33 dødsfall, men styresmaktene ventar fleire sidan store område er utilgjengelege i California, Oregon og Washington.

Fornærming

Trump har knapt nemnt katastrofen som har ramma dei tre vestlege delstatane dei siste vekene, men på eit valmøte i Nevada laurdag hadde han ein kommentar.

– Dei har aldri hatt noko sånt som dette. Hugs at det dreier seg om noko så enkelt som god skogrøkt, sa han.

Garcetti slo tilbake og sa at alle som bur i California vil ta ein slik kommentar som ei fornærming.

Ikkje snakk om å rake skogbotnen

– Snakk med kva brannmann som helst om du trur at klimaendringar ikkje er røyndom, sa han og gjorde det klart at det dei treng er kutt i CO2-utsleppa og betre handtering av vassressursane.

Han avviste at det dei treng er betre skogrøkt og raking av skogbotnen, slik Trump i samband med tidlegare skogbrannar har sagt.

Både presidentkandidaten til demokratane Joe Biden og visepresidentkandidat Kamala Harris sa laurdag at det ikkje er mogleg å nekte for at klimaendringar ligg bak og utgjer ein enorm fare for liva våre. Trump nektar for røyndommen, sa Harris.

Falske påstandar

Kampen mot brannane har vorte hindra av falske påstandar på sosiale medium om at ekstremistar har tent på brannane med vilje.

FBI avviser påstandane tvert, medan Facebook gjorde klart at slike påstandar skal fjernast.

Over 20.000 brannmenn er sett inn i kampen mot flammane, medan meteorologane åtvara om at ein kort pause med svalare vêr kan ta slutt måndag, når det igjen blir varmt og tørt.

Ifølgje IQAir som overvaker global forureining er fem av dei til verst forureina byane i verda på USAs vestkyst, frå Los Angeles opp til Vancouver i Canada, under røyk og oske.

– Det er til å bli galen av at vi har denne kosmiske trusselen mot samfunna våre, at heile vestkysten står i brann, og så har vi ein president som nektar for at dette ikkje dreier seg om småbrannar, men om klimabrannar, seier Washingtons guvernør Jay Inslee.

