USAs vestkyst blir herja av historiske skogbrannar

utenriks

Over ti prosent av befolkninga i delstaten er no på flukt frå flammane, ifølgje tal frå Oregons etat for krisehandtering.

Brannane herjar i område som til saman utgjer over 360.000 hektar, noko som er ny rekord.

– Vi har aldri tidlegare sett ei slik mengd brannar ute av kontroll i delstaten vår, sa guvernør Kate Brown under ein pressekonferanse torsdag.

På tre døgn brende eit areal som var dobbelt så stort som arealet som vanlegvis blir ramma av brannar i Oregon på eit heilt år. I minst fem byar er det omfattande materielle øydeleggingar.

Også brannane i nabodelstaten California har eit omfang som saknar sidestykke. Ein av dei, August Complex Fire, er større enn nokon annan kjent brann i Californias historie.

Mange sakna

Minst ti menneske er omkomne i skogbrannen North Complex Fire nord i California. I Oregon er minst fire personar døde, og i tillegg er det registrert eitt dødsfall i delstaten Washington.

Men det blir frykta at talet vil halde fram med å stige. 16 menneske er sakna nord i California, og fleire område er førebels utilgjengelege for redningsmannskapa.

Blant dei sakna er eit eldre ektepar som ringde sonen og sa dei ville søkje tilflukt i ein dam for å sleppe unna flammane.

– Vi håpar framleis og ber om å få gode nyheiter, seier Jessica Fallon, som har to barn saman med eitt av barnebarna til ekteparet.

– Apokalyptisk

Enorme mengder røyk og oske frå brannane har dekt store område langs vestkysten dei siste dagane. San Francisco har vore dekt til i eit tussmørke under ein blodraud himmel.

– Eg trekte frå gardinene og såg at himmelen var mørkoransje, og det kjendest så apokalyptisk, sa Kelly Groth til NBC News tidlegare denne veka.

Etter kvart som røyken trekte seg litt tilbake, forandra fargen seg frå oransje og raud til grå. Men i San Francisco var det framleis mørkt midt på dagen torsdag, og bilførarar køyrde med frontlysa på for å sjå betre.

Omfattande luftforureining gjorde at skuleelevar og barnehagebarn vart haldne innandørs. Eldre innbyggjarar vart òg oppmoda til å halde seg inne.

Varmerekordar

Til liks med brannane i Oregon har òg brannane i California svidd av eit rekordstort område – 1,25 million hektar.

Det har aldri før vorte registrert eit så stort område ramma av brann på eitt år i California. Og framleis er det nesten fire månader igjen der brannfaren vanlegvis er høg.

Brannane har spreidd seg i California samtidig som temperaturen har nådd rekordhøge nivå. Førre helg vart det målt 49 grader ved Los Angeles, noko som var ny rekord for Los Angeles fylke.

Klimaendringane, tørke og aukande temperaturar har bidrege til aukande risiko for skogbrannar langs USAs vestkyst. Guvernør Kate Brown i Oregon seier situasjonen no er eit forvarsel om kva framtida vil kome med.

– Vi merkar den akutte effekten av klimaendringane, åtvarar ho.

Klimaendringane

Også guvernør Gavin Newsom i California knyter brannane til klimaendringane. På Twitter skriv han at klimaendringane er reelle, samtidig som han ber folk bruke stemmeretten i det amerikanske presidentvalet.

Både Brown og Newsom tilhøyrer Det demokratiske partiet. USAs republikanske president Donald Trump har gjentekne gonger motarbeidd eller oppheva miljø- og klimatiltak – noko han ofte grunngir med omsynet til økonomien.

Varmen og den kraftige vinden som har bidrege til å spreie brannane langs vestkysten den siste tida, blir venta å minke den neste veka. Dermed blir det truleg enklare for brannmannskapa å kjempe mot flammane.

Mange av dei som har vorte hardast ramma av brannane i Oregon, er fattige menneske med enkle bustader. I fleire byar har flammane spreidd seg til område med såkalla mobile heimar, og mange av dei er totalskadde.

(©NPK)