USA minnest terroren for 19 år sidan

President Donald Trump og utfordraren hans Joe Biden planlegg begge å besøkje den nasjonale minnestaden for Flight 93 i Pennsylvania fredag, men ikkje samtidig.

I New York har usemje om smitteverntiltak ført til at det blir to separate minnemarkeringar.

Det nasjonale minnesmerket og museet for 11. september har i år avlyst tradisjonen der dei etterlatne les namna på offera høgt. I staden skal det spelast eit opptak for dei som kjem saman der tvillingtårna stod.

Nokre etterlatne er opprørte over endringa, og ein parallell seremoni blir arrangert av ein annan 9/11-gruppe, Stephen Siller Tunnel to Towers Foundation.

Visepresident Mike Pence har varsla at han vil delta på begge arrangementa. Biden skal vere til stades på hovudmarkeringa i New York før han reiser til Pennsylvania.

