USA: Personar med ulovleg opphald må reknast med i valdistrikta

Panel samansett av tre føderale dommarar i New York konkluderte med dette torsdag. Dei gav pålegg om at ordren blir stoppa, og viser til at den ville gjere skade som varer i mange år.

Avgjerda nektar handelsminister Wilbur Ross, som har ansvar for USAs folketeljingsetat, i å utelate folk som er ulovleg i landet frå 2020-folketeljinga. Tala blir mellom anna brukte til å rekne ut kor mange sete ein delstat får i Kongressen.

Ifølgje dommarane bryt presidentordren lova som gjeld gjennomføring av folketeljinga, som skjer ein gong kvart tiande år. Den bryt òg med prosessen for inndeling av nye valdistrikt som baserer seg på to sett med tal, eitt med den samla oppteljinga og det andre med tal som viser folk med ulovleg opphald.

Dommarane peikar på at dei med ulovleg opphald kvalifiserer til å bli rekna som innbyggjarar i delstaten dei bur i, men dei tek ikkje stilling til om presidentordren bryt med grunnlova.

Søksmålet som utfordra presidentordren vart teke til retten av ein koalisjon av delstatar leidd av New York og fleire borgarrettsgrupper.

