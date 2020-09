Trump samanliknar seg med Churchill

utenriks

– Han var alltid roleg då han talte, sa presidenten om Churchill under eit valkampmøte i Michigan torsdag.

Trump understreka verdien av å verke roleg òg under koronapandemien. Tidlegare har han sagt at det er viktig å ikkje få panikk.

Handteringa til Trump-regjeringa av pandemien har fått mykje kritikk etter at det vart publisert utdrag frå den siste boka til gravejournalisten Bob Woodward. Her innrømmer Trump at han prøvde å tone ned konsekvensane av koronautbrotet for ikkje å skape panikk.

(©NPK)