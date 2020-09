Portland forbyr bruk av CS-gass

utenriks

Gassen er blant dei vanlegaste formene for tåregass og har vorte brukt jamleg av politiet i dei fleire månadene lange protesane mot rasisme og politivald i Portland.

– Dei siste hundre dagane i Portland har politiet brukt CS-gass når det ikkje har vore fare for liv. Vi treng noko anna, og vi treng det no, seier ordførar Ted Wheeler i ei fråsegn.

Han bad òg innbyggjarane i byen om på avstå frå valden som har vorte utført ved fleire av demonstrasjonane.

– Brannstifting, vandalisme og vald kjem ikkje til å føre til endringar i samfunnet. Eg forventar at politiet arresterer dei som står bak kriminelle handlingar, seier han.

Det politiske systemet i Portland gjer at ordføraren òg er politisjef, og det var i kraft av sistnemnde stilling at Wheeler utskreiv forbodet mot tåregass.

Demonstrasjonane i Portland starta i mai etter at George Floyd vart drepen av politiet i Minneapolis og har halde fram i over 100 dagar. Den 29. august vart ein kvit mann frå ei høgreorientert gruppe drepen i samanstøytar i byen. Ein mann som var mistenkt for drapet, vart skoten og drepen då politiet skulle arrestere han.

(©NPK)