Danmark vil ta statsborgarskapet frå framandkrigarar

utenriks

Regjeringa foreslår å oppheve ein utløpsdato i lova og såleis gjere ho permanent, skriv avisa Information.

Den omstridde hastelova frå oktober i fjor rammar primært framandkrigarar som kjempar for IS i Syria og Irak og er førebels brukt fem gonger til å ta frå personar dei danske statsborgarskapa deira. Tre av desse har gått til sak mot den danske staten.

Fleire organisasjonar har i høyringsrunden stilt seg svært kritiske til lovforslaget.

Fungerande utlendings- og integreringsminister Kaare Dybvad Bek peikar på at regjeringa vil gå langt for å «unngå at framandkrigarar som har vendt Danmark ryggen, kjem tilbake til Danmark».

– Vi snakkar om menn og kvinner som har gjort eller støtta fryktelege lovbrot. Derfor skal det òg framover vere mogleg å ta frå dei statsborgarskapet, skriv han i ein e-post til Information.

Folketinget godkjende i januar eit lovforslag som gjer at barn av danske framandkrigarar ikkje lenger automatisk blir danske statsborgarar ved fødselen.

