Biden vil behalde styrkar i Irak og Afghanistan

utenriks

– Eg trur at vi må ha kapasitet til å gjennomføre spesialoperasjonar i samarbeid med våre allierte der, seier Demokratanes presidentkandidat til avisa til det amerikanske forsvaret, Stars and Stripes.

I intervjuet beskriv Biden situasjonen i Irak, Syria og Afghanistan som for komplisert til at USA kan gjennomføre full militær tilbaketrekking.

Ifølgje Biden vil det under leiinga hans likevel berre bli stasjonert mellom 1.500 til 2.000 amerikanske spesialsoldatar der, men det er uklart om han meiner til saman, eller om dette er talet han meiner trengst i kvart land.

– Endelause krigar

President Donald Trump har i den første perioden sin gjentekne gonger lova å hente heim amerikanske soldatar og «få slutt på USAs endelause krigar», og dette er no òg Bidens bodskap til veljarane.

– Desse «evige krigane» må ta slutt. Eg støttar tilbaketrekking av styrkane. Men det er eit problem, vi må framleis bekymre oss over terrorisme og IS, seier Biden til Stars and Stripes.

Han understrekar at USA ikkje bør blande seg inn i «den politiske dynamikken» i landa der dei er til stades, men vere i stand til å koordinere opplæring og operasjonar «mot terroristgrupper» med allierte.

Tilbaketrekking

USAs øvstkommanderande i Midtausten, general Frank McKenzie, varsla for få dagar sidan at talet på soldatar i Irak vil bli redusert frå 5.000 til 3.200 innan utgangen av september.

USA invaderte Irak i 2003, styrta Saddam Husseins regime og hadde på det meste rundt 115.000 soldatar i landet.

Talet på amerikanske soldatar i Afghanistan vil bli redusert frå 8.600 til 4.500 innan presidentvalet i USA 3. november, i tråd med Trumps løfte om å få ein slutt på dei «endelause krigane».

USA hjelpte i 2001 ein allianse av krigsherrar og opprørarar til makta i Kabul og hadde på det meste rundt 150.000 soldatar i landet.

Ikkje store budsjettkutt

Sjølv om USAs økonomi er hardt ramma under koronapandemien, og underskotet på statsbudsjettet i landet har vakse kraftig under president Donald Trump, varslar ikkje Biden større kutt i forsvarsbudsjettet.

– Budsjettkutt er kanskje ikkje å komme utanom, men vi må prioritere innanfor budsjettet, seier han og understrekar behovet for å satse på høgteknologiske våpen som ubemanna dronar og datakrigføring.

Det siste vedtekne forsvarsbudsjettet i USA er på nesten 6.700 milliardar kroner og over ti gonger så høgt som Russlands.

Budsjettet fortel likevel berre halve historia når det gjeld USAs militære operasjonar rundt omkring i verda. Boston University har anslått at krigføringa i landet i Irak åleine har kosta over 18.000 milliardar kroner.

(©NPK)