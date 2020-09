utenriks

Den viktige refinansieringsrenta blir ståande på null, opplyste banken torsdag. Innskotet til bankane i ESB har ei negativ rente på ein halv prosent, medan renta for marginlån er på pluss ein kvart prosent.

Banken seier planen er å halde lånekostnadene på dagens nivå på ubestemt tid og viser til at det er fare for at den økonomiske opphentinga etter koronakrisa kan avta.

Programmet for obligasjonskjøp blir ståande på 1.350 milliardar euro. Det skal førebels vare fram til juni neste år.

